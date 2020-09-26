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Це крок до миру: Зеленський констатував збереження "тиші" на Донбасі 62-й день

Донбас, Субота 26 вересня 2020 21:39
Це крок до миру: Зеленський констатував збереження "тиші" на Донбасі 62-й день
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський констатував збереження режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі вже 62-день. Глава держави вважає це першим кроком до миру на сході України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами Зеленського, зараз в зоні проведення операції Об'єднаних сил спостерігається мінімізація втрат.

"Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ та ООС, головнокомандувачу - за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, до кожного солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий", - заявив він.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак висловив сподівання, що "тиша" на Донбасі продовжиться.

"Два місяці триває режим тиші. Попри поодинокі та неприцільні постріли, режим дотримується. Ми маємо підстави вважати, що "тиша" продовжиться", – зазначив Хомчак.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових поблизу Новолуганського, інших порушень сьогодні не фіксували.

Крім того, у п'ятницю окупанти двічі відкривали вогонь поблизу Авдіївки.

Додамо, за даними СММ ОБСЄ, з 27 липня, коли почався режим припинення вогню, міжнародні спостерігачі зафіксували понад 1000 порушень перемир'я на Донбасі.

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