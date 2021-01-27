"Це зробить не Німеччина": у МЗС Польщі не виключили блокування "Північного потоку-2"

Очільник Мінстерства закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау не виключає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" може бути заблоковане. Однак, це зробить не Німеччина, а США.

Про це пише "Польське радіо".

За словами Рау, після спроби отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Німеччиною прокотила дискусія про доцільність газопроводу. Однак її виграли ті, хто хоче завершити цей інвестиційний проект. Зараз обговорення цього питання в Німеччині знову пожвавилось.

"Від цієї, навіть відновленої дискусії в Німеччині на цю тему я б не чекав багато в цьому питанні. Навіть якщо блокування все-таки відбудеться, воно вийде зі Сполучених Штатів, і це буде причиною, чому цей інвестиційний проект не буде завершений", - сказав Рау.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що вважає газопровід "Північний потік - 2" поганою угодою для Європи. Він має намір вивчити санкції, які були введені адміністрацією Дональда Трампа проти нього.

Крім того, нещодавно кандидат на пост держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "поганою ідеєю" будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Він пообіцяв, що команда Байдена буде перешкоджати реалізації цього проекту.