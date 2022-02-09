Це принципова позиція. Україна не виконуватиме "Мінськ" на умовах РФ, - Кулеба

"Ми не будемо виконувати мінські угоди на російських умовах, але це не означає, що ми не будемо виконувати їх в принципі", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Україна не має наміру виконувати мінські угоди так, як їх інтерпретує Росія. Міністр додав, що прямого діалогу з "ДНР" та "ЛНР" не буде.

"Це наша принципова позиція, – сказав Кулеба.