Це неприпустимо: Помпео вимагає покарати учасників штурму Капітолію

Держсекретар США Майк Помпео назвав неприпустимим штурм Капітолію. Протести почали 6 січня прихильники чинного президента Дональда Трампа.

Про це він написав у своєму Twitter.

При цьому, Помпео зазначив, що підтримує право людей мирно протестувати за свої переконання.

"Америка краще, ніж те, що ми бачили сьогодні в місці, де я був членом Конгресу і на власні очі побачив демократію в кращому вигляді. Але насильство, що ставить під загрозу безпеку інших, у тому числі тих, кому доручено забезпечувати безпеку всіх нас, неприпустимо", - сказав Помпео.

The storming of the U. S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes.