Це неприпустимо: Помпео вимагає покарати учасників штурму Капітолію

Держсекретар США Майк Помпео назвав неприпустимим штурм Капітолію. Протести почали 6 січня прихильники чинного президента Дональда Трампа.

Про це він написав у своєму Twitter.

При цьому, Помпео зазначив, що підтримує право людей мирно протестувати за свої переконання.

"Америка краще, ніж те, що ми бачили сьогодні в місці, де я був членом Конгресу і на власні очі побачив демократію в кращому вигляді. Але насильство, що ставить під загрозу безпеку інших, у тому числі тих, кому доручено забезпечувати безпеку всіх нас, неприпустимо", - сказав Помпео.

The storming of the U. S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2021

Він заявив, що треба негайно притягнути до відповідальності людей, причетних до заворушень.

Перед цим президент США Дональд Трамп прокоментував сутички, які відбулися в будівлі Капітолію. Він вважає, що причиною цього стала "безцеремонна" крадіжка впевненої перемоги на виборах.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Трампа, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.