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Трамп про заворушення в США: таке буває, коли патріотів позбавляють перемоги

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 01:34
Трамп про заворушення в США: таке буває, коли патріотів позбавляють перемоги
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп прокоментував беспорядки, які відбулися в будівлі Капітолію. Він вважає, що причиною цього стала "безцеремонна" крадіжка впевненої перемоги на виборах.

Про це Трамп написав у Twitter.

Президент США закликав демонстрантів відправитися додому з миром і запам'ятати цей день назавжди.

"Це речі та події, які відбуваються, коли священну переконливу перемогу на виборах так безцеремонно і злобно забирають у великих патріотів, з якими так довго зверталися погано і несправедливо", - написав Трамп.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Трампа, які переросли в зіткнення з правоохоронців. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході заворушень всередині будівлі Конгресу жінка отримала вогнепальне поранення в груди. Її забрала швидка допомога, проте жінка невдовзі померла.

Також повідомлялося, що заворушення в Конгресі США вдалося припинити. Поліція повідомила, що будівля Капітолія знаходиться в безпеці.

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