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"Це не масова акція". Венедіктова роз'яснила, кого випустять з в'язниць захищати Україну

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова роз'яснила, яких саме учасників бойових дій випустять з-під варти для захисту України від російських окупантів. За її словами, це не масова акція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Перше - це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Простою людською мовою кажучи, населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж", - пояснила вона.

Як зазначила генпрокурор, звільненні УБД мають значний бойовий досвід у зоні АТО на Донбасі у 2014-2015 роках та є запеклими противниками так званого "русского мира". По кожному в'язню будуть індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними.

"У країні достатньо воїнів - за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, половина - резервісти тероборони. Однак захищати Батьківщину - це не тільки обов‘язок, а і право. Особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, звільнити ув'язнених УБД доручив президент Володимир Зеленський.

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Ірина ВенедіктоваВійна Росії проти України