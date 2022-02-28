"Це не масова акція". Венедіктова роз'яснила, кого випустять з в'язниць захищати Україну

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова роз'яснила, яких саме учасників бойових дій випустять з-під варти для захисту України від російських окупантів . За її словами, це не масова акція.

"Перше - це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Простою людською мовою кажучи, населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж", - пояснила вона.

Як зазначила генпрокурор, звільненні УБД мають значний бойовий досвід у зоні АТО на Донбасі у 2014-2015 роках та є запеклими противниками так званого "русского мира". По кожному в'язню будуть індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними.

"У країні достатньо воїнів - за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, половина - резервісти тероборони. Однак захищати Батьківщину - це не тільки обов‘язок, а і право. Особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс", - додала Венедіктова.