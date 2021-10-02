"Це наш громадянин". МЗС обіцяє надавати підтримку Саакашвілі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв підтримувати заарештованого в Грузії колишнього президента Михайла Саакашвілі. Йому буде надано допомогу, яка належить громадянину України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС в ефірі телеканалу "Дім".

За його словами, найближчим часом до МЗС прибуде представник посольства Грузії в Україні.

"Саакашвілі - наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник посольства Грузії прибуде до Міністерства закордонних справ України на наш виклик. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду", - сказав Кулеба.