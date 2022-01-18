Це фантастика: Кулеба про можливість переговорів ЄС, НАТО, США, Росії та України

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба не вірить у можливість переговорів ЄС, НАТО, США, України та Росії за одним столом. Назвав це фантастикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

"Формат, у якому всі сядуть за один стіл - ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія чи інша бажаюча країна - це фантастика. Цього не буде, так не працює дипломатія", - заявив Кулеба.