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Росія продовжує стягувати війська на Донбас для наступу, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 04 квітня 2022 08:29
Росія продовжує стягувати війська на Донбас для наступу, - британська розвідка Фото: російська армія готується до наступу на Донбасі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили продовжують консолідацію і перегрупування. Вони переорієнтують свій наступ на Регіон Донбасу на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Російські війська, в тому числі найманці з російської приватної військової компанії Вагнера, пов'язаної з державою, перекидаються в цей район", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Міноборони Великобританії, в Маріуполі тривають запеклі бої, російські війська намагаються взяти місто. Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах.

"Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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