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США надаватиме ще більше оборонної допомоги Україні у разі вторгнення Росії, - Пентагон

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Вівторок 18 січня 2022 22:52
США надаватиме ще більше оборонної допомоги Україні у разі вторгнення Росії, - Пентагон Фото: США надаватиме ще більше оборонної допомоги Україні у разі вторгнення Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не планують припиняти надавати допомогу Україні на тлі загрози з боку Росії. У разі повномасштабного вторгнення на територію нашої країни - розмір допомоги буде збільшено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Під час брифінгу Міністерства оборони США, один з високопоставлених чиновників відзначив, що за останній рік допомога з питань безпеки Україні стала більшою, ніж будь-коли з 2014 року. Водночас поставки тривають й будуть тривати надалі.

"У разі подальшого вторгнення Росії в Україну ми надамо українцям додатковий оборонний матеріал, крім того, який ми вже надаємо. І я хочу додати тут, що разом із цією підтримкою України ми також в контексті НАТО дуже активно беремо участь у плануванні потреби, можливої потреби, якщо буде подальше військове вторгнення Росії в Україну, щоб укріпити східний фланг НАТО", - заявив чиновник.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Україна
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