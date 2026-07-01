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Эстонский стартап показал, как ветеран может управлять бронемашиной вдали от фронта

13:06 01.07.2026 Ср
2 мин
Telearmy уже обучает водителей-ветеранов для сервиса такси
aimg Лев Шевченко
Фото: станция управления техникой (Defence Builder)

Технология дистанционного управления транспортом эстонской компании Telearmy используется на украинском фронте для эвакуации и логистики без риска для людей. Также систему совместили с бронетехникой БРДМ и Humvee.

Об этом рассказала соучредительница компании Telearmy Туули Толматс-Айя в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

Боевое применение и совместимость с техникой

Первые испытания системы на Украине начались еще два года назад. Сейчас на линии фронта ее главными задачами есть логистика и эвакуация раненых из опасных зон без участия людей в автомобиле.

По словам разработчиков, если совместить дистанционное управление машиной с дистанционно управляемым вооружением, образуется полноценная беспилотная боевая единица. Она способна вести бой в зоне поражения без военного в салоне.

Сейчас система уже полностью совместима с разными видами техники:

  • БРДМ и Humvee;
  • пикапы Toyota Hilux и Nissan Navara;
  • небольшие багги (UTV).

Отдельным эффективным сценарием является создание подвижных ловушек-приманок. Вместо обычных неподвижных макетов военные могут использовать реальные автомобили, управляемые на расстоянии, чтобы дезориентировать врага.

Привлечение ветеранов к управлению

Особенностью технологии является то, что управлять фронтовыми машинами на расстоянии могут ветераны с тяжелыми ранениями.

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Компания уже научила первых четырех водителей для сервиса Uklon, среди которых ветеран войны с ампутацией ног. Он использует специальный ручной переключатель вместо педалей газа и тормоза и во время демонстрации технологии министерствам успешно возил гостей. Дистанционное управление позволяет военным с травмами оставаться активными и помогать армии на расстоянии.

Будущее технологии в гражданской сфере

В Telearmy ожидают стремительное развитие эры электромобилей с дистанционным управлением для сохранения жизней.

В то же время в гражданском секторе технология не ограничится только беспилотным такси. В будущем эстонский стартап планирует масштабировать ее на сельском хозяйстве, логистических перевозках и горнодобывающей отрасли.

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