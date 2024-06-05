Эстонские центры для беженцев приняли рекордное количество россиян: в чем причина

Почему эстонские центры принимают россиян
Как пишут журналисты, такие центры в Эстонии работают не только для беженцев из Украины. Туда также могут обратиться граждане других стран, нуждающихся в международной защите в Эстонии.
Например, в 2023 году в центрах находились почти 200 претендентов в защиту: 45 - из Украины, 23 - из Афганистана, 11 - из Грузии, 60 - из России и 61 гражданин других государств.
Сейчас местные самоуправления предоставляют социальное жилье, предоставляют местные самоуправления.
При необходимости Департамент полиции и пограничной охраны направляет претендентов на временное место жительства, предоставленное государством. Это центр приема беженцев в Вао в Ляен-Вирусском уезде и его отделение во Вягеве.
Как Эстония помогает украинцам
По данным Департамента полиции и пограничной охраны, сейчас 31 тысяча украинцев находятся в Эстонии под временной защитой.
Если вы находитесь в Эстонии вместе с детьми, можете подать заявление на получение семейной помощи независимо от того, работаете ли вы. Размер пособия на ребенка составляет 60 евро на первого и второго ребенка и 100 евро на третьего и следующего ребенка.
От трех детей помощь для многодетной семьи составляет 300 евро в месяц, от семи детей - 400 евро в месяц.
Одноразовое пособие составляет 50 евро на ребенка.
Пока вы будете искать работу, вам будут выплачивать пособие по безработице. Эта сумма составляет 292 евро в месяц, ее можно получать до девяти месяцев. Пособие не выплачивается, если ваш доход превышает 292 евро в месяц.
Пожилые люди также могут получить помощь. Эстония компенсирует разницу между национальной пенсией и украинской пенсией. Это примерно 275 евро. Однако Эстония не выплачивает украинские пенсии, даже если беженец не может получить ее.
Если у вас есть определенная степень инвалидности, необходимо подать заявление в Департамент социального страхования с информацией о состоянии здоровья.
Если состояние человека отвечает условиям для установления степени инвалидности, специалисты определят тип и степень инвалидности и социальную помощь - от 13 до 242 евро.