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Эстонские центры для беженцев приняли рекордное количество россиян: в чем причина

Почему эстонские центры для беженцев приняли рекордное количество россиян (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Среди всех беженцев в эстонских центрах помощи сейчас наибольшее количество граждан Российской Федерации. Такие данные получили местные правоохранители согласно статистике за 2023 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание Delfi.

Почему эстонские центры принимают россиян

Как пишут журналисты, такие центры в Эстонии работают не только для беженцев из Украины. Туда также могут обратиться граждане других стран, нуждающихся в международной защите в Эстонии.

Например, в 2023 году в центрах находились почти 200 претендентов в защиту: 45 - из Украины, 23 - из Афганистана, 11 - из Грузии, 60 - из России и 61 гражданин других государств.

Сейчас местные самоуправления предоставляют социальное жилье, предоставляют местные самоуправления.

При необходимости Департамент полиции и пограничной охраны направляет претендентов на временное место жительства, предоставленное государством. Это центр приема беженцев в Вао в Ляен-Вирусском уезде и его отделение во Вягеве.

Как Эстония помогает украинцам

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, сейчас 31 тысяча украинцев находятся в Эстонии под временной защитой.

Если вы находитесь в Эстонии вместе с детьми, можете подать заявление на получение семейной помощи независимо от того, работаете ли вы. Размер пособия на ребенка составляет 60 евро на первого и второго ребенка и 100 евро на третьего и следующего ребенка.

От трех детей помощь для многодетной семьи составляет 300 евро в месяц, от семи детей - 400 евро в месяц.

Одноразовое пособие составляет 50 евро на ребенка.

Пока вы будете искать работу, вам будут выплачивать пособие по безработице. Эта сумма составляет 292 евро в месяц, ее можно получать до девяти месяцев. Пособие не выплачивается, если ваш доход превышает 292 евро в месяц.

Пожилые люди также могут получить помощь. Эстония компенсирует разницу между национальной пенсией и украинской пенсией. Это примерно 275 евро. Однако Эстония не выплачивает украинские пенсии, даже если беженец не может получить ее.

Если у вас есть определенная степень инвалидности, необходимо подать заявление в Департамент социального страхования с информацией о состоянии здоровья.

Если состояние человека отвечает условиям для установления степени инвалидности, специалисты определят тип и степень инвалидности и социальную помощь - от 13 до 242 евро.

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