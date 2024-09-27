Эстонская разведка спрогнозировала, когда РФ ощутит последствия ударов по складам
Эффект от уничтожения украинскими бойцами военных складов в России, вероятно, наступит в течение двух-трех недель. Оккупантам придется расставлять приоритеты в своих действиях на фронте.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По его словам, интенсивность обстрелов на фронте со стороны российских войск снизилась с 226 обстрелов в день на прошлой неделе до 155 обстрелов в день этой недели.
Кессельманн отметил, что это еще не связано с результатом уничтожения складов на прошлой неделе, ведь "эффект от этого события, вероятно, настанет через две-три недели".
"Поскольку Российская Федерация потеряла достаточно значительное количество боеприпасов, предназначенных для фронта, ей, вероятно, придется расставить приоритеты в своих действиях в ближайшие месяцы", - сказал он.
Эстонский разведчик отметил, что в этом свете возникает вопрос, хватит ли у российских войск ресурсов, чтобы оттеснить украинские части, которые вошли в Курскую область России, назад.
Он также добавил, что на этой неделе Россия продолжила медленное продвижение на Покровском направлении и достигла исходной позиции для оцепления населенного пункта Селидово.
"Если этот населенный пункт будет захвачен врагом, поставки Покровска и Курахово, вероятно, будут нарушены", - отметил Кессельманн.
Удары по складам РФ
Напомним, в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием российских оккупантов.
Как сообщили источники РБК-Украина, атака на склад в Торопке Тверской области была спецоперацией украинских защитников, в которой приняли участие СБУ, ГУР и ССО.
Подтверждено, что под удар попал ссклад ракетно-артиллерийского управления, где россияне хранили ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", баллистические ракеты KN23, ракеты для тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ, С-300 и артиллерийские боеприпасы.
Удар по складу с ракетами в Торопце является важным достижением для Украины. Всего таких складов в РФ всего 13.
Эстонская разведка считает, что из-за удара по складу в Торопке Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.