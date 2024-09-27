Эстонская разведка спрогнозировала, когда РФ ощутит последствия ударов по складам

Эффект от уничтожения украинскими бойцами военных складов в России, вероятно, наступит в течение двух-трех недель. Оккупантам придется расставлять приоритеты в своих действиях на фронте.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По его словам, интенсивность обстрелов на фронте со стороны российских войск снизилась с 226 обстрелов в день на прошлой неделе до 155 обстрелов в день этой недели.

Кессельманн отметил, что это еще не связано с результатом уничтожения складов на прошлой неделе, ведь "эффект от этого события, вероятно, настанет через две-три недели".

"Поскольку Российская Федерация потеряла достаточно значительное количество боеприпасов, предназначенных для фронта, ей, вероятно, придется расставить приоритеты в своих действиях в ближайшие месяцы", - сказал он.

Эстонский разведчик отметил, что в этом свете возникает вопрос, хватит ли у российских войск ресурсов, чтобы оттеснить украинские части, которые вошли в Курскую область России, назад.

Он также добавил, что на этой неделе Россия продолжила медленное продвижение на Покровском направлении и достигла исходной позиции для оцепления населенного пункта Селидово.

"Если этот населенный пункт будет захвачен врагом, поставки Покровска и Курахово, вероятно, будут нарушены", - отметил Кессельманн.