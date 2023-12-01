Эстонская разведка оценила возможности России по финансированию войны против Украины

По его словам, Россия увеличила расходы на оборону примерно на 100%, при том, что в текущем году оборонные расходы РФ и так выросли до 100 млрд евро.

Глава разведки Сил обороны также сообщил, что уже в первом полугодии расходы на Вооруженные силы РФ превысили объемы, предусмотренные в оборонном бюджете этого года на десять процентов. Это заставило принять изменения в бюджет.

"Подводя итог, все это позволяет России продолжать вести войну в Украине с нынешней интенсивностью. Но она продолжается за счет значительного снижения услуг и благосостояния российского гражданского общества", - сказал Кивисельг.

Обстановка в поле боя

Командующий Центра военной разведки также заявил, что ситуация на украинском фронте за прошедшую неделю не изменилась.

"Общая интенсивность боев несколько снизилась по сравнению с предыдущими неделями, что может быть связано с ухудшением погодных условий в конце прошлой и начале этой недели", - сказал он.

По его словам, основной фокус деятельности российских вооруженных сил по-прежнему направлен в район Авдеевки, где развернулись наиболее интенсивные боевые действия.

Бои на левобережье Днепра

Полковник пояснил, что на южном участке фронта существенных изменений не произошло.

ВСУ смогли удержать районы на восточном (левом - ред.) берегу Днепра, а РФ начала дополнительное минирование возможных направлений украинского наступления с целью сорвать возможное продвижение украинцев в этом направлении.

"Вероятно, РФ не сможет осуществить оперативный прорыв в Украине в ближайшее время", - подчеркнул Кивисельг.

Путин увеличил расходы РФ на войну

Недавно сообщалось, что Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-26 годы.

В следующем году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

По данным экспертов ISW, в 2023 году Министерство финансов России выделило на оборону 72,1 млрд долларов. Но эта сумма, вероятно, выше, учитывая, что значительная часть российского федерального бюджета засекречена.