В Эстонию на учения прибыло подразделение морпехов США

Служба морских пехотинцев в Эстонии продлится до середины июля. Планируется, что в течении этого времени американцы будут тренироваться с эстонскими военно-морскими силами в области мониторинга и осведомленности о морской обстановке, действуя в различных прибрежных районах и на островах по всей Эстонии.

"Интеграция наших резервных сил с эстонскими военными повышает нашу осведомленность о морском пространстве и демонстрирует нашу единую силу и приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности", - заявил один из американских командиров Брэндон Клевицки.

При этом, пока американские морпехи будут находиться в Эстонии, там пройдут ежегодные военные учения Springstorm. Солдаты США примут в них участие в составе ВМС Эстонии. Во время учений морпехов разместят на базе ВМС Эстонии в Таллине.