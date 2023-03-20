В Эстонии завершили обучение 600 украинских военных
В Эстонии завершили курс обучения 600 украинских военных.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певко, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent .
"Мы подготовили 600 украинских пехотинцев. Мы проводили обучение для одной роты за раз, трижды", - сказал Певкур.
Кроме пехотинцев учились медики, стрелки, снайперы и другие специальности военных. Он отметил, что Эстония понимает важность поддержки Украины, ведь она сейчас защищает не только свою территорию и народ, но весь свободный мир.
Напомним, что эстонское правительство приняло отправку Украины военного пакета, включающего снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.
Кроме того, Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов для помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .