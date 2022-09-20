В Эстонии предложили изымать оружие у находящихся в стране россиян и белорусов

По ее словам, в парламент в любом случае будет направлен законопроект об изъятии оружия, принадлежащего россиянам и белорусам.

"Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии", - сказала глава эстонского правительства.

Согласно данным регистра, в настоящее время оружие для самообороны или охоты есть у 629 российских и белорусских граждан.

Напомним, вчера стало известно, что страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы.

Добавим, что днем ранее Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с Россией.

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