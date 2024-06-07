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Эстония решила ограничить право россиян на покупку земли в стране

Эстония, Пятница 07 июня 2024 22:19
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Эстония решила ограничить право россиян на покупку земли в стране Архивное фото: министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (facebook com l22nemets)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Эстонии хотят изменить законодательство, что позволит запретить гражданам РФ покупать недвижимость в стратегически важных для страны локациях.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечается, что министерство собрало ряд примеров того, как неприязненно настроенные по отношению к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за рубежом.

В меморандуме, составленном министерством, упоминается мэр города Мурманск, который владеет горным домом с видом на важную норвежскую военную базу. Министр уточнил, что разбираться с подобными угрозами должна и Эстония.

"В Эстонии есть, например, квартиры, которые расположены рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть и какая-то более крупная и важная недвижимость", - отметил Ляенеметс.

Министерство внутренних дел Эстонии надеется представить намерение о разработке закона с предложениями конкретных изменений не позднее конца года. В то же время министр считает, что граждан России и Беларуси с постоянным видом на жительство в Эстонии можно было бы рассматривать немного иначе.

Россиянам отказывают в покупке жилья в странах ЕС

После вторжения в Украину страны Запада обеспокоились своей безопасностью и шпионской деятельностью россиян. Поэтому в ряде стран начали заниматься разработкой правовой базы, которая бы позволила отказать в покупке жилья гражданам РФ.

Осенью прошлого года Минобороны Финляндии в трех случаях отказало россиянам в желании купить недвижимость. Аргументацией этого стала возможная угроза национальной безопасности.

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