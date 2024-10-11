В Эстонии объяснили, почему Россия стала зависимой от военных КНДР

Он напомнил, что из-за ударов ВСУ по российским БК Россия может испытать недостаток вооружения. Именно поэтому россияне станут больше зависеть от Северной Кореи. Ведь северокорейские военные уже были подмечены на оккупированной части Украины.

"Их цель состоит в том, чтобы фиксировать дефекты и следить за использованием боеприпасов", – отметил Кивисельг.

В Украине уже есть военные КНДР

В начале лета Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает взаимную помощь в случае агрессии. Путин также пытался убедить Кима открыть дипломатические миссии в оккупированных Донецке и Луганске. Пентагон выразил обеспокоенность, предупредив, что северокорейские солдаты могут стать "пушечным мясом" в Украине,