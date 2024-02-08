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Эстония запретила въезд российской певице из-за поддержки войны РФ против Украины

Четверг 08 февраля 2024 16:20
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Эстония запретила въезд российской певице из-за поддержки войны РФ против Украины Фото: Клава Кока (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Эстония запретила въезд российской певице Клавдии Высоковой, известной под псевдонимом Клава Кока. Ей отменили концерт в Таллинне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание limon.

По данным СМИ, певице, поддерживающей диктаторскую политику Путина, запретили въезд в Эстонию до 18 мая 2027 года. Такое решение было принято через прокремлевскую позицию артистки и ее поддержку войны РФ против Украины:

"Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, поскольку им запрещено здесь выступать. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу" ", - заявил пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.

Он также добавил, что выступление Клавы Коки "неуместно" из-за того, что она не осудила российскую агрессию в Украине и находится на службе у российской пропаганды.

Закрытие границы с РФ

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.

Кроме того, Эстония рассматривает возможность заменить границу с Россией. В частности, установить противопехотные и противотанковые мины.

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