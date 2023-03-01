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В Эстонии планируют вдвое увеличить численность армии в военное время

Фото: в Эстонии планируют вдвое увеличить численность армии в военное время (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Эстонии планирует удвоить численность своей армии вдвое. Больше всего планируют увеличить количество сухопутных войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

С таким предложением выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он считает, что увеличение численности личного состава необходимо для того, чтобы обеспечить в полном объеме количество людей на все имеющиеся силы и средства. Он также считает, что это поможет заблаговременно спланировать и рассчитать закупки и подготовку.

Пока численность эстонской армии составляет 26 700, ее предлагают увеличить до 43 700. При этом население всей Эстонии составляет около 1,3 млн человек.

Министр рекомендует увеличить количество сухопутных войск - до 10 500 человек и еще 4000 - для резерва "первой очереди". Большее внимание планируется уделить противотанковой и противовоздушной обороне.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Эстонии призывает Европейский союз сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины, а не посылать имеющиеся запасы.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили, что они планируют заказать значительное количество баражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ.

Кроме того, страны ЕС должны инвестировать около 4 млрд. евро в совместные закупки одного миллиона 155 мм снарядов для Украины.

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Эстония