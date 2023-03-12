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В Эстонии назвали "сигналом для РФ" полет ядерного бомбардировщика США

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Финляндия, Воскресенье 12 марта 2023 18:27
В Эстонии назвали "сигналом для РФ" полет ядерного бомбардировщика США Фото: в Эстонии назвали "сигналом для РФ" полет ядерного бомбардировщика США (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Наталья Кава

Полет американского бомбардировщика B-52 над странами Балтии и Финским заливом является четким сигналом для государства-оккупанта России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Финского института внешней политики Мика АалтолаERR.

Он отметил, что Финский залив является одним из наиболее стратегически важных европейских проливов.

"Полет американского B-52 в Финском заливе является четким сигналом. Финский залив является одним из самых стратегически важных европейских проливов, где Россия активизировала свою деятельность", - заявил Аалтола.

При этом Россия недавно там активизировала свою деятельность. Кроме того, Россия активизировалась от Аляски до Арктики. Именно поэтому полет бомбардировщика в Финском заливе является ответом США на действия России.

Отметим, B-52 является крупнейшим бомбардировщиком в составе ВВС США. Он оборудован как обычными, так и управляемыми бомбами, минами и разнообразными крылатыми ракетами. Бомбардировщик B-52 может нести до 27,5 тонн разного вооружения и летать со скоростью до 1 047 км/ч, на высоте до 15 километров и дальностью до 16 000 километров без дозаправки. Его максимальный взлетный вес составляет 220 тонн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 марта американский ядерный бомбардировщик вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России.

Заметим, что согласно данным Flight Radar, американский бомбардировщик пролетел прямо у российской границы.

Напомним, в декабре Пентагон представил самый современный стратегический бомбардировщик США.

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