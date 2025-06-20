В Эстонии копают противотанковые рвы на границе с Россией

В юго-восточной Эстонии приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии. Линию строят Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В настоящий момент на отдельных участках границы продолжается копка противотанковых рвов. К концу года планируется построить 28 бункеров и несколько десятков складских площадок.
Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонительной линии. Противотанковый ров создают на территории между пограничным забором и пограничными столбами.
Командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев сообщил, что ров имеет ширину четыре метра и глубину три метра.
В RKIK отметили, что в этом году на строительство оборонительных сооружений вдоль границы будет выделено 4,4 миллиона евро.
Противотанковые рвы возводятся в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны. В мирное время они станут частью пограничной инфраструктуры и помогут в охране границы.
Рвы копают как на государственной, так и на частной и муниципальной землях. В случае последних государство планирует либо выкупить участки, либо взять их в аренду или обменять на другие земли.
Напомним, страны Балтии опасаются возможной войны с Россией и уже начали готовить больницы к такому сценарию.
Страны Балтии, Польша и Финляндия выходят из конвенции о запрете противопехотных мин и намерены заминировать границу против русских оккупантов.
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