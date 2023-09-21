В Эстонии дали полгода для авто с номерами РФ, чтобы владельцы их вывезли из страны

По его словам, въезд транспортных средств с российскими номерами запрещен с 13 сентября.

"Однако по автомобилям с российскими номерными знаками, которые уже находятся в Эстонии, мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие правовые нормы", - сказал он.

Теперь все владельцы транспортных средств с российскими номерами должны внести свой автомобиль в эстонский реестр в течение шести месяцев или перевезти его в Россию. При этом при вывозе автомобиля нужно уплатить налог и пошлину.

"Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 000 евро пошлина будет составлять около двух тысяч евро, а налог с оборота – 4 400 евро", – добавил Ляенеметс.

Что этому предшествовало

Эстония, Литва и Латвия 13 сентября объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Таким образом, в случае прибытия на границу машины с номерами РФ водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в Россию, или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже в Эстонии предложили перерегистрировать автомобили с находящимися в стране российскими номерами. Или такие автомобили предлагают конфисковать. Но в правительстве отмечают, что еще не решили, как быть с находящимися на территории страны автомобилями с российской регистрацией и рассматривают различные варианты.

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