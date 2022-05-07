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Зеленський обговорив з главами МЗС країн Балтії кроки для посилення тиску на РФ

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Субота 07 травня 2022 00:04
Зеленський обговорив з главами МЗС країн Балтії кроки для посилення тиску на РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч у Києві з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви та переговори щодо посилення тиску на РФ через її триваючу військову агресію проти нашої країни.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на звернення глави Української держави.

"Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня",- розповів Зеленський, висловивши державам-партнерам вдячність.

Президент зазначив, що бесіда була "ґрунтовна і з користю для України".

"Координуємо наші кроки для посилення тиску на Росію. І це особливо важливо зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс закликала ЄС до введення 7-го пакета санкцій проти РФ.

Також ми писали про те, що ЗМІ опублікували проект 6-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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