Эстония предложила использовать все замороженные активы РФ для обороны Украины

"Доход - это лишь небольшой, но важный шаг для нас. Но мы также хотим сами использовать замороженные активы", - заявил он.

Министр раскритиковал тот факт, что страны ЕС не хотят прикасаться к этим средствам.

"Я не понимаю, как политики, которые хотят быть переизбранными, хотят объяснить это своим налогоплательщикам".

Цахкна также отверг юридические опасения, которые ранее высказывали другие страны.

"Я убежден, что юридически возможно передать замороженные российские активы Украине. Что сейчас отсутствует в Европе, так это политическая воля", - заявил он.

Конфискация замороженных активов РФ

В конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "пора начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, до сих пор возможность использования прибыли рассматривалась как поддержка восстановления Украины, впрочем, в последнее время главным вопросом стало предотвращение дальнейших разрушений.

Между тем, во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, 18 марта, было принято решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

При этом глава Банка Литвы заявил, что ЕС придется конфисковать активы России, если хочет победы Украины.

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