Естонія заборонила польоти з України

Заборона буде діяти до 28 липня
Уряд Естонії заборонило авіакомпанії WizzAir здійснювати рейси між Таллінном і містами України. Заборона триватиме щонайменше до 28 липня.
Про це повідомив прес-секретар Міністерства економіки і комунікацій Расмус Рууда, передає видання ERR.
Причиною такого рішення називають високий рівень захворюваності COVID-19.
Wizz Air планував відкрити маршрути до Львова і Харкова, однак це рішення призупинено.
Зазначимо, що згідно з даними аеропорту Таллінна, рейси між столицями України та Естонії на сьогодні виконує лише авіакомпанія Wizz Air.
Нагадаємо, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 31 липня.
Крім того, з початку липня Польща відновила регулярне авіасполучення з Україною.
Раніше повідомлялося, що Україна відновила авіасполучення з Туреччиною.