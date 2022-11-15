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Эстония призвала увеличить помощь Украине от ЕС в пять раз

Фото: Эстония призвала ЕС увеличить помощь Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз должен изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Европейские страны должны применить другой подход, другую парадигму поддержки Украины. Нынешнего темпа недостаточно", - заявил Рейнсалу.

"Посмотрим на ситуацию в перспективе: ВВП Украины составляет один процент от ВВП Евросоюза. По сути, вся эта борьба сейчас держится на Украине. Большая часть затрат на эту борьбу. А Европа в целом поддержала их примерно пятой частью процента своего ВВП. Мы же изменим ситуацию, если сможем поднять поддержку на вооружения и финансовую помощь до одного процента от нашего ВПП. И это совсем не драматическая цифра", - глава МИД Эстонии.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий заявил, что правительство Эстонии передаст Украине генераторы.

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