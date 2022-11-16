Эстония призвала "сохранять холодную голову" из-за падения ракеты в Польше

"Я думаю, что мы действительно должны сохранять холодную голову, зная, что это может иметь побочные последствия, особенно для тех стран, которые находятся очень близко (к границе с Украиной, - ред.). Это дело польского правительства, которое должно сказать, как оно хочет решить эту проблему", - заявила Каллас.

Как отметила премьер, Россия пытается сконцентрировать внимание мира на этом инциденте, однако именно она развязала полномасштабную войну против Украины. По словам Каллас, вчера, 15 ноября, россияне совершили один из самых больших ракетных обстрелов, ударив по инфраструктуре, чтобы лишить украинцев электроэнергии.

"Мы должны понимать, что цель России - запугать нас, сказать, что теперь война перекинулась через границы, и теперь мы должны остановиться. На самом деле все наоборот. Единственное, что понимает агрессор - это сила, и мы должны показать это единство и решительность", - добавила она.

В то же время Каллас призвала союзников по НАТО передать Украине больше ПВО, чтобы как можно быстрее завершить войну.

"Я не могу заглянуть на их склады и увидеть, что они (ВСУ, - ред.) действительно имеют, но я могу призвать лидеров стран-членов НАТО, которые имеют больше, и сказать: "Пожалуйста, посмотрите на свои склады, найдите то, что у вас есть, заключите соглашения с частным сектором, разрабатывающим оборудование, чтобы мы могли отправить лучшее оборудование в Украину и закончить эту войну раз и навсегда", - сказал Каллас.