RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония призвала дать Украине "дорожную карту" для вступления в НАТО

Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Цель Эстонии - это предоставить Украине на Вильнюсском саммите четкую дорожную карту для вступления в НАТО и подтвердить политику открытых дверей Альянса.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

"Сегодняшняя встреча с генеральным секретарем НАТО подтвердила наше обязательство оказывать практическую и политическую помощь Украине до тех пор, пока она будет необходима", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Эстония участвует во всеобъемлющем пакете поддержки НАТО для Украины, чтобы предоставить практическую помощь, в которой Украина сейчас больше всего нуждается, чтобы защитить себя.

"Как и пожелал недавно в Финляндии президент Украины Владимир Зеленский, мы хотим, чтобы Украина стала 33-м полноправным членом Оборонного альянса после Швеции", - сказал Цахкна.

Он добавил, что в Европе не может быть "серых зон" и что единственной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО.

"Я уверена, что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории. Однако, чтобы обеспечить мир, мы должны быть готовы защищать себя, и мы должны защищать себя эффективно. В прошлом году в Мадриде мы согласовали новую стратегическую концепцию", - сказал глава МИД Эстонии.

Напомним, что Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, Украина ожидает получения графика членства в НАТО на саммите Альянса в июле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияЙенс СтолтенбергНАТОВойна России против Украины