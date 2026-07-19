Эстония призывает к полной изоляции России

Россия совершила один из самых масштабных воздушных ударов по Киеву с начала полномасштабного вторжения. В ответ Эстония призвала к полной стратегической изоляции Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть X.

Детали вражеского удара

По словам эстонского министра, в ходе ночной атаки российские войска выпустили по столице Украины 40 баллистических ракет. Вражеские удары пришлись по жилым домам, торговым центрам и остановкам общественного транспорта.

В результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, многие гражданские получили ранения.

"Жестокость России продолжает преимущественно давить на гражданское население. После пяти лет полномасштабной войны человеческие потери поражают. Мир не может отвести взгляд. Ответственность за эти преступления должна быть привлечена к ответственности как можно более решительно", - подчеркнул Цахкна.

Призыв к ужесточению санкций

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Кремль прибегает к откровенному террору. тогда, когда понимает, что не может добиться стратегических достижений на фронте другими средствами. Именно поэтому международное сообщество должно действовать максимально жестко.

"Наша изоляция России не может остановиться даже на мгновение. Давление должно усиливаться. Санкции должны углубляться. Только жесткая, непрерывная стратегическая изоляция может сделать действительно невозможным для Кремля продолжение этой кампании террора", - заявил дипломат.