Эстония призывает ЕС ограничить цены на российский сжиженный природный газ

По его словам, комбинированные мероприятия создадут целостный подход к давлению на Россию в ближайшие недели.

Bloomberg отмечает, что спустя почти год после вторжения России в Украину официальные лица все еще обдумывают меры по наказанию Москвы в попытке покончить с войной. Санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в силу в декабре. Аналогичные меры в отношении российских нефтепродуктов были приняты в этом месяце.

Страны Балтии и Польша добились ограничения в 60 долларов за баррель на российскую нефть. Группа также взяла на себя обязательство ЕС пересматривать лимит каждые два месяца и устанавливать будущие ограничения как минимум на 5% ниже средних рыночных ставок.

"Россия получает миллиарды от этого нефтяного бизнеса. Лимит в 60 долларов слишком высок и должен быть снижен до 30 долларов", - заявил министр.

По данным министерства финансов Эстонии, средняя цена на нефть марки Urals с 15 января по 14 февраля составила 46,82 доллара за баррель. В то время как Россия сократила потоки трубопроводного газа в Европу до доли прошлого года, импорт СПГ из страны увеличился. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания. Поэтому Эстония настаивает на ограничении цены на сжиженный природный газ.

Лишь несколько стран, а именно страны Балтии и Великобритания запретили российский СПГ. Правительство Германии стремится сократить импорт российского сжиженного природного газа.