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Эстония призывает ЕС ограничить цены на российский сжиженный природный газ

Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз должен снизить верхний предел цен на российскую нефть, а также ограничить цены на сжиженный природный газ из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит Bloomberg.

По его словам, комбинированные мероприятия создадут целостный подход к давлению на Россию в ближайшие недели.

Bloomberg отмечает, что спустя почти год после вторжения России в Украину официальные лица все еще обдумывают меры по наказанию Москвы в попытке покончить с войной. Санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в силу в декабре. Аналогичные меры в отношении российских нефтепродуктов были приняты в этом месяце.

Страны Балтии и Польша добились ограничения в 60 долларов за баррель на российскую нефть. Группа также взяла на себя обязательство ЕС пересматривать лимит каждые два месяца и устанавливать будущие ограничения как минимум на 5% ниже средних рыночных ставок.

"Россия получает миллиарды от этого нефтяного бизнеса. Лимит в 60 долларов слишком высок и должен быть снижен до 30 долларов", - заявил министр.

По данным министерства финансов Эстонии, средняя цена на нефть марки Urals с 15 января по 14 февраля составила 46,82 доллара за баррель. В то время как Россия сократила потоки трубопроводного газа в Европу до доли прошлого года, импорт СПГ из страны увеличился. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания. Поэтому Эстония настаивает на ограничении цены на сжиженный природный газ.

Лишь несколько стран, а именно страны Балтии и Великобритания запретили российский СПГ. Правительство Германии стремится сократить импорт российского сжиженного природного газа.

Напомним, что ряд стран-членов Европейского союза настаивают на том, чтобы блок усилил свою способность противодействовать тем, кто помогает России обходить санкции.

В воскресенье, 19 февраля, Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров.

Главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, материально поддерживающих военную агрессию против Украины.

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