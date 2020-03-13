Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Иллюстративное фото (flickr com Chad Davis)

Все публичные собрания в стране были запрещены

Власти Эстонии объявили о введении чрезвычайного положения до 1 мая в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Так, с понедельника, 16 марта, в Эстонии будет остановлен учебный процесс в школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах. Власти рекомендуют перейти на дистанционное или домашнее обучение.

На пунктах пересечения границы в аэропортах и на суше будет введен санитарный контроль для выявления людей с симптомами, подобными симптомам коронавируса. Все лица, намерены попасть в страну, будут вынуждены заполнить анкету, позволившую установить маршрут их поездки.

Кроме того, были запрещены все публичные собрания, отменены спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры были закрыты. В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмам будет действовать запрет на посещение.

Напомним, 11 марта, правительство ввело карантин в Украине из-за распространения коронавирус в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.