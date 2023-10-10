Эстония потеряет финансирование ЕС после вступления Украины, но страна готова к этому, - премьер

Эстония готова к тому, что потеряет поддержку Фонда солидарности Европейского союза, если Украина станет членом ЕС.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times .

По ее словам, в долгосрочной перспективе Эстония готова потерять доступ к фондам ЕС, предназначенным для помощи экономикам более бедных государств-членов. Но она ожидает, что для этого понадобится длительный период времени.

"В конце концов, это произойдет, но не сразу", - сказал Каллас.

Премьер Эстонии также призвала другие страны-члены начать работу над бюджетными реформами, позволяющими союзу принимать новые страны.

Что предшествовало

В ближайшие годы ЕС может принять в свой состав девять новых стран, включая Украину, в рамках изменения стратегии, вызванной вторжением России.

Но государства ЕС только начинают решать задачи реформирования блока для содействия таким изменениям, включая изучение потенциального влияния на правила распределения бюджета.

Как писала газета The Financial Times на прошлой неделе, анализ ЕС показал, что при нынешней структуре бюджета Украина будет иметь право на получение почти 190 млрд евро в течение семи лет, что превратило бы многие нынешние государства-члены из чистых получателей средств ЕС в чистых плательщиков.

Эстония была одной из шести стран, упомянутых во внутреннем документе Совета Евросоюза, которые лишатся доступа к фондам солидарности, если Украина и другие будущие члены, такие как Молдова и шесть стран Западных Балкан, присоединятся без изменения действующих бюджетных правил. Не будут иметь права на финансирование блока также Чехия, Литва, Словения, Кипр и Мальта.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре. Официальное одобрение лидеров ЕС ожидается в декабре.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от того, когда она сама будет готова.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.