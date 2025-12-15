RU

Эстония спасет Венгрию от штрафов, если Орбан откажется от контрактов с РФ

Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Эстония предложила спасти Венгрию от штрафов, если Виктор Орбан откажется от контрактов с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финской газете Ilta Sanomat.

Так, президент Эстонии Алар Карис выразил мнение, что Венгрии стоит оказать помощь в уплате штрафов за расторжение энергетических соглашений с Россией.

"Возможно, нам следует помочь Венгрии выплатить штрафы", - подчеркнул президент Эстонии.

Он подчеркнул, что некоторые соглашения между Будапештом и Москвой, заключенные премьер-министром Виктором Орбаном для обеспечения поставок дешевой энергии, могут действовать даже до 2040-х годов.

Карис отметил, что Венгрия должна отказаться от этих контрактов с РФ, ведь они поддерживают энергетическую зависимость от страны-агрессора и противоречат европейскому единству в противодействии российской агрессии. Напомним, что Орбан недавно посетил Москву, чтобы согласовать условия поставки российской энергии, что вызвало критику в Европейском Союзе.

По словам экспертов, предложение Эстонии является важным сигналом европейской солидарности и готовности поддерживать государства, которые стремятся отказаться от российских энергетических ресурсов, даже если это сопровождается финансовыми затратами. Такой шаг также подчеркивает стратегическую роль Балтии в продвижении энергетической независимости Европы от Москвы.

 

