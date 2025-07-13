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Эстония впервые провела стрельбы из HIMARS (видео)

Воскресенье 13 июля 2025 14:58
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Эстония впервые провела стрельбы из HIMARS (видео) Иллюстративное фото: Эстония впервые испытала HIMARS (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эстонские военные впервые провели боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Первые боевые стрельбы из РСЗО HIMARS были проведены в пятницу, 11 июля, на эстонском острове Сааремаа. Такое вооружение прибыло в страну этой весной после нескольких месяцев подготовки.

Военные сообщили, что все ракеты успешно поразили морские цели на расстоянии до 15 км - их размер сравним с обычным ведром.

"Да, они работают! Сегодня Силы обороны Эстонии впервые провели учения с использованием собственных систем HIMARS", - отметили в эстонском Минобороны.

Эстония готова принимать носители ядерного оружия

Напомним, ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что его страна готова принимать на своей территории истребители союзников, которые могут нести ядерное вооружение.

Он напомнил, что Эстония уже принимала американские истребители F-35.

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