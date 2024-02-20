Эстония пресекла гибридную операцию РФ, задержаны 10 человек. Объектом атаки был глава МВД

Эстония успешно разоблачила гибридную операцию российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас и Полицию безопасности.
"Эстония успешно прекратила гибридную операцию российских спецслужб на нашей территории", - пишет премьер.
По ее словам, в Эстонии знают, что Кремль нацелен на все их демократические общества.
"Наш ответ: быть открытыми и раскрывать их методы. Так мы сможем сдерживать вредные действия и сделаем нас устойчивыми", - добавила она.
Полиция безопасности выявила подозреваемых в порче легковых автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляенеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова.
Всего в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек. Полиция считает, что они действовали по поручению российских спецслужб.
"С декабря по февраль полиция задержала 10 человек, которых подозревают в совершении действий по поручению российских спецслужб. Среди подозреваемых есть и те, кто нанес повреждения машинам министра и журналиста", - сообщила во вторник государственная прокуратура.
По словам госпрокурора Тройну Олев, среди задержанных есть граждане Эстонии, граждане РФ и лица с двойным гражданством. Олев отметила, что подозреваемые получали деньги за свои деяния.
"Суммы были не столь значительными, но деньги точно были одним из мотивов", - подчеркнул на пресс-конференции гендиректор полиции Марго Паллосон.
Согласно подозрению, задержанные знали, что действуют по поручению российских спецслужб.
"В основном вербовали через группу в соцсетях, но были среди задержанных и жители России, которых завербовали в РФ. Были заказы на конкретные памятники. Часть планов мы предотвратили, были у этих людей намерения разбить еще несколько автомобилей. Большая часть задержанных была и ранее знакома полиции. Не исключаем, что количество подозреваемых может увеличиться", - добавил Паллосон.
Согласно заявлению госпрокуратуры, данные, собранные к настоящему моменту в ходе расследования уголовного дела, свидетельствуют о том, что российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонии с участием задержанных на сегодняшний день подозреваемых.
"Насколько известно Полиции безопасности, целью этой операции было посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе", - добавили в прокуратуре.
По версии следствия, у подозреваемых, которые действовали по заданию российских спецслужб, были разные роли. Некоторые собирали информацию для подготовки правонарушений, а некоторые были исполнителями.
Среди прочего им, как уверяют эстонские правоохранители, было поручено разбить машины министра внутренних дел и журналиста Delfi, а также осквернить мемориалы.
В начале декабря 2023 года было разбито стекло автомобиля министра внутренних дел, председателя Социал-демократической партии Лаури Ляенеметса.
По сообщению полиции, в Таллинне были повреждены еще два автомобиля. Один из них принадлежал главному редактору портала Delfi на русском языке Андрею Шумакову.
Недавно в Европейском парламенте инициировали начало проверки изложенных ранее фактов о возможном сотрудничестве депутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности России.
Также сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали мужчину, действовавшего по заказу российских спецслужб.
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