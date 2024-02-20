Эстония пресекла гибридную операцию РФ, задержаны 10 человек. Объектом атаки был глава МВД

Заявление Каллас

"Эстония успешно прекратила гибридную операцию российских спецслужб на нашей территории", - пишет премьер.

По ее словам, в Эстонии знают, что Кремль нацелен на все их демократические общества.

"Наш ответ: быть открытыми и раскрывать их методы. Так мы сможем сдерживать вредные действия и сделаем нас устойчивыми", - добавила она.

Что известно об операции РФ

Полиция безопасности выявила подозреваемых в порче легковых автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляенеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова.

Всего в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек. Полиция считает, что они действовали по поручению российских спецслужб.

"С декабря по февраль полиция задержала 10 человек, которых подозревают в совершении действий по поручению российских спецслужб. Среди подозреваемых есть и те, кто нанес повреждения машинам министра и журналиста", - сообщила во вторник государственная прокуратура.

Количество подозреваемых может увеличиться

По словам госпрокурора Тройну Олев, среди задержанных есть граждане Эстонии, граждане РФ и лица с двойным гражданством. Олев отметила, что подозреваемые получали деньги за свои деяния.

"Суммы были не столь значительными, но деньги точно были одним из мотивов", - подчеркнул на пресс-конференции гендиректор полиции Марго Паллосон.

Согласно подозрению, задержанные знали, что действуют по поручению российских спецслужб.

"В основном вербовали через группу в соцсетях, но были среди задержанных и жители России, которых завербовали в РФ. Были заказы на конкретные памятники. Часть планов мы предотвратили, были у этих людей намерения разбить еще несколько автомобилей. Большая часть задержанных была и ранее знакома полиции. Не исключаем, что количество подозреваемых может увеличиться", - добавил Паллосон.

Что было целью операции

Согласно заявлению госпрокуратуры, данные, собранные к настоящему моменту в ходе расследования уголовного дела, свидетельствуют о том, что российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонии с участием задержанных на сегодняшний день подозреваемых.

"Насколько известно Полиции безопасности, целью этой операции было посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе", - добавили в прокуратуре.

По версии следствия, у подозреваемых, которые действовали по заданию российских спецслужб, были разные роли. Некоторые собирали информацию для подготовки правонарушений, а некоторые были исполнителями.

Среди прочего им, как уверяют эстонские правоохранители, было поручено разбить машины министра внутренних дел и журналиста Delfi, а также осквернить мемориалы.

Повреждение автомобилей

В начале декабря 2023 года было разбито стекло автомобиля министра внутренних дел, председателя Социал-демократической партии Лаури Ляенеметса.

По сообщению полиции, в Таллинне были повреждены еще два автомобиля. Один из них принадлежал главному редактору портала Delfi на русском языке Андрею Шумакову.

Российские шпионы в странах Европы.

Недавно в Европейском парламенте инициировали начало проверки изложенных ранее фактов о возможном сотрудничестве депутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности России.

Также сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали мужчину, действовавшего по заказу российских спецслужб.