Эстония отпустила нефтяной танкер "теневого флота" России
Эстония отпустила нефтяной танкер Kiwala, находящийся в санкционном списке Европейского Союза. Танкер шел в российский порт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Судно было задержано за плавание без действующего флага страны. На момент ареста танкер плавал под флагом Джибути, однако власти страны отрицали, что судно зарегистрировано на них.
Танкер отпустили после того, как транспортное управление Эстонии получило письмо-подтверждение от Джибути о том, что оно примет судно в свой регистр до 7 мая.
По данным LSEG, судно Kiwala встало на якорь недалеко от российского порта Усть-Луга рано утром в понедельник, выйдя из эстонских вод в субботу.
Задержание судна
Эстонские военно-морские силы взяли на абордаж и задержали танкер, направлявшийся в Россию. Предполагается, что он является частью так называемого "теневого флота", состоящего, как правило, из старых судов, используемых для перевозки сырой нефти и других грузов в обход международных санкций.
Такие суда, как правило, не регулируются и не страхуются признанными западными компаниями.
Департамент транспорта Эстонии проверил танкер Kiwala после задержки. На судне без флага выявили 40 нарушений, из которых 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна.
По данным ГУР Минобороны Украины, в настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.