Эстония выделила более 600 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине

Министерство иностранных дел Эстонии выделило 656 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине. Средства пойдут на поддержку нужд образования в прифронтовых районах и тамошних детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Часть средств, а именно 352 тысяч евро будут использованы в рамках деятельности некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в наиболее уязвимых регионах Украины, для улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.
Помимо этого, еще 303 тысячи евро будут выделены некоммерческому объединению Mondo, который организует летние лагеря послешкольного образования для школьников Запорожья и предложит поддержку в области психического здоровья людям в Украине.
"Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в том числе в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному покиданию тысячами уязвимых людей своих домов. Наш долг - всячески поддерживать их", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По данным МИД Эстонии, около 14,6 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году, причем наиболее острая потребность будет в прифронтовых районах.
Эстония оказывает Украине значительную поддержку с начала российского вторжения. Помощь включает в себя как оружие и военную технику, так и гуманитарные нужды.
В марте 2024 года Эстония выделила Украине щедрый пакет военной помощи на сумму 20 миллионов евро.
Эстония, не ограничиваясь разовой помощью, также предложила амбициозный план финансирования Украины на сумму 120 миллиардов евро.
В тесном сотрудничестве с Данией Эстония передала Украине два патрульных катера. Эти суда будут играть решающая роль в защите украинских морских путей в Черном море.
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