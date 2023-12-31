RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония выделила 730 тысяч евро для украинских беженцев

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония выделила 730 тысяч евро на украинских беженцев. В частности, на психологическую помощь и социальную интеграцию.

Об этом заявил канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"Мы выделили на помощь в сфере психического здоровья военным беженцам и на интеграцию сообществ беженцев 730 тысяч евро", - заявил он. 

Канцлер отметил, что Министерство социальных дел Эстонии помогало спасающимся от агрессии РФ в Эстонии украинцам и другими способами. К примеру, получившим международную защиту было предложено временное жилье и всесторонняя помощь в поиске жилья в Эстонии.

Военная помощь от Эстонии Украине

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму 500 млн евро, что составляет примерно 1,4% ВВП.

Предыдущие пакеты помощи от Эстонии Украине включали, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые минометы, пулеметы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, личные средства защиты (шлемы, броню), а также военный продовольственный паек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияВойна России против Украины