Эстония выделила 730 тысяч евро для украинских беженцев

"Мы выделили на помощь в сфере психического здоровья военным беженцам и на интеграцию сообществ беженцев 730 тысяч евро", - заявил он.

Канцлер отметил, что Министерство социальных дел Эстонии помогало спасающимся от агрессии РФ в Эстонии украинцам и другими способами. К примеру, получившим международную защиту было предложено временное жилье и всесторонняя помощь в поиске жилья в Эстонии.

Военная помощь от Эстонии Украине

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму 500 млн евро, что составляет примерно 1,4% ВВП.

Предыдущие пакеты помощи от Эстонии Украине включали, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые минометы, пулеметы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, личные средства защиты (шлемы, броню), а также военный продовольственный паек.

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