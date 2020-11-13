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Естонія посилює карантин через COVID-19

Естонія, П'ятниця 13 листопада 2020 09:40
Естонія посилює карантин через COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Естонії посилило карантинні правила в країні через поширення коронавірусу. Нові обмеження наберуть чинності з понеділка, 16 листопада.

Про це повідомляє Delfi.

Так, в країні буде дозволено відвідувачам магазинів і торгових центрів пересуватися максимум по двоє і при дотриманні дистанції в два метри з іншими людьми. Обмеження не поширюються на сім'ї, персонал і місця надання послуг - аптеки, банки, салони краси і т. д.

У закладах громадського харчування, розважальних і культурних установах (театри, кінотеатри, нічні клуби) дозволено збиратися групами до 10 осіб. Відстань між групами повинна бути не менше двох метрів. При цьому обмеження не діють, якщо люди сидять в залі театру або кіно.

Заходи з посадочними місцями дозволено проводити при не більш ніж 50% заповнюваністю. Максимальна кількість учасників не повинна перевищувати 750 осіб.

Також в країні всі розважальні заклади і громадське харчування повинні бути закриті з півночі і до 6 ранку. Продаж їжі на винос дозволена.

В Естонії за останні дні зафіксовано різке зростання захворюваності. За 11 листопада в країні виявили 374 випадку COVID-19, при цьому захворюваність за останні 14 днів на 100 тисяч населення склав 166. Місяць тому цей показник був 43, а на початку серпня - 1.

Днями РБК-Україна писало, що президент Естонії Керсті Кальюлайд вирушила на самоізоляцію після контакту з хворим COVID-19.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що через COVID-19 настають "темні часи". У зв'язку з цим в країні планують ввести заборону на продаж алкоголю у вечірній час.

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