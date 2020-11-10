Президент Естонії пішла на самоізоляцію через контакт з хворим COVID-19

Фото: Керсті Кальюлайд (РБК-Україна)

Президент Естонії Керсті Кальюлайд вирушила на самоізоляцію через контакт з людиною, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію. Вона скасувала всі особисті зустрічі, які були призначені на цьому тижні.

Про це Керсті Кальюлайд повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Під час поїздки у Вільянді в п'ятницю я зустрілася з людиною, у якої пізніше був діагностований COVID-19. Я вважаюся близьким контактом і тому перебуваю на самоізоляції до понеділка відповідно до інструкцій департаменту здоров'я", - написала вона.

Кальюлайд також додала, що вона почуває себе добре і ніяких симптомів хвороби у неї немає. Протягом вівторка вона має намір здати тест на коронавірус.

Нагадаємо, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський захворів COVID-19. Він пішов на самоізоляцію, де продовжує виконувати президентські повноваження.

Також президент Європарламенту Давід Сассолі пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Крім того, прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заразився коронавірусом. Він буде лікуватися вдома.