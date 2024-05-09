RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония разорвала с Россией очередной договор из-за агрессии против Украины

Архивное фото: Эстония разорвала с Россией очередной договор (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Эстонии сегодня, 9 мая, разорвало соглашение с Россией об образовании. Причиной этого стала агрессия Кремля против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"Расторжение договора связано с военной агрессией России в Украине, что представляет собой существенное нарушение принципов международного права, в частности Устава ООН",- пишет издание.

Также указывается, что этим формально закончится и сотрудничество в сфере образования с Россией, которое по сути завершилось два года назад. 

Процедура расторжения договора

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Эстонией и Россией было заключено в 1994 году. Договор автоматически продлевается на следующие пять лет, если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть его. Для расторжения договора другая сторона должна быть уведомлена не позднее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего срока. 

Для этого МИД Эстонии направит другой стороне соответствующее уведомление, а срок действия соглашения истекает 19 ноября текущего года. 

Эстония и ее отношения с Россией

Эстония с первых дней войны активно помогает Украине и призывает вводить жесткие санкции против России. Правительство этой страны пытается ограничить свои связи с Кремлем.

Недавно президент Алар Карис подписал закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭстонияВойна в Украине