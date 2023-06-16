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Эстония вместе с Исландией передадут Украине еще один военно-полевой госпиталь

Фото: главы Минобороны Эстонии и Украины Ханно Певкур и Алексей Резников, и глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир (twitter.com/HPevkur)
Автор: Владимир Костырин

Эстония при поддержке исландской стороны передаст для Украины очередной военно-полевой госпиталь. Он станет уже четвертым, предоставленным нашей стране от Таллина.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чиновника.

"На этот раз мы объединяем наши усилия с Исландией, чтобы отправить в Украину уже четвертый военно-полевой госпиталь",, - говорится в публикации.

Также он поблагодарил министра иностранных дел и главу Комитета министром Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, и выразил министру обороны Украины Алексею Резникову наилучшие пожелания.

Помощь Украине от Эстонии

Эстония активно оказывает всестороннюю поддержку Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Первый мобильный полевой госпиталь наша страна получила от эстонской стороны еще до российской широкомасштабной военной агрессии - в начале февраля 2022 года.

Добавим, что на днях спасательный департамент Эстонии передаст Украине технику и оборудование на сумму около 457 тысяч евро для ликвидации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Также сообщалось, что на последнем заседании в формате "Рамштайн" министры обороны Эстонии и Люксембурга поддержали идею создания новой коалиции, на этот раз - IT.

Напомним также, что глава Минобороны Испании заявила о передаче Украине 20 бронетранспортеров и полевого госпиталя, а также четырех танков Leopard 2A4, которые были на ремонте.

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