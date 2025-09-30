Эстония просит своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь

Министерство иностранных дел Эстонии обратилось к своим гражданам с предостережением относительно поездок в Беларусь. Поводом стали многочисленные случаи, когда эстонцев останавливали на границе, опрашивали или задерживали внутри страны.

"Было достаточно много случаев и на границе, и внутри Беларуси, когда с нашими гражданами вступали в контакт, их опрашивали или задерживали, как и граждан других стран ЕС. Во время пребывания там ситуация может стать крайне неприятной для наших граждан", – сказала дипломат эстонского МИД Ангела Саар-Рааман.

Консульская помощь под вопросом

По словам представителя МИД, при возникновении проблем в Беларуси получение помощи со стороны эстонских дипломатов осложнено.

"С 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Беларуси нет дипломата, и белорусского дипломата в Эстонии тоже нет. У нас также нет в Беларуси консула. Во время поездки в Беларусь следует учитывать, что предоставление консульской помощи может занять гораздо больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможным", – пояснила Саар-Рааман.

Пересечение границы остается возможным

Несмотря на предостережения, транспортное сообщение сохраняется. Билеты на автобусы из Таллинна в Минск по-прежнему доступны, а выдача гуманитарных виз продолжается.