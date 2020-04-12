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Естонія може продовжити дію надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 21:39
Естонія може продовжити дію надзвичайного стану
Ілюстративне фото (flickr.com/mammu-k)

Режим НС буде продовжено щонайменше на декілька тижнів

В уряді Естонії виключають завершення дії надзвичайного стану, введеного через спалах коронавірусу, у квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами міністра фінансів Мартіна Хельме, уряд не скасує надзвичайний стан 30 квітня, коли його термін дії має завершитися. Очікується, що режим надзвичайного стану буде продовжено щонайменше на декілька тижнів.

"Я даю цілковито чіткий сигнал: ми не скасуємо надзвичайний стан 30 квітня... Ми повинні зберегти ці заходи", - заявив він.

Міністр фінансів додав, що головним критерієм, на який посилатиметься уряд при визначенні терміну завершення надзвичайного стану, буде статистика госпіталізації та нових випадків захворювання на коронавірус.

Крім того, міністр внутрішніх справ Март Хельме заявив, що завершення надзвичайного стану було б великим полегшенням, але передчасне виконання цього кроку може створити ризик нової хвилі захворюваності в Естонії.

Нагадаємо, раніше президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза заявив, що проситиме парламент підтримати продовження надзвичайного стану в країні. Дія режиму НС має закінчитися 17 квітня, однак ді Соуза проситиме продовжити його до 1 травня.

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