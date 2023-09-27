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Премьер Эстонии призвала членов НАТО увеличить расходы на оборону из-за агрессии РФ

Среда 27 сентября 2023 15:52
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Премьер Эстонии призвала членов НАТО увеличить расходы на оборону из-за агрессии РФ Фото: Кая Каллас (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны НАТО должны увеличить свои расходы на оборону, потому что в Европе снова идет война.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Она призвала другие страны НАТО увеличить свои расходы на оборону, следуя примеру стран Балтии, и привела пример Эстонии, чьи оборонные расходы вырастут до 3,2% ВВП в следующем году", - говорится в материале.

Премьер Эстонии уточнила, что рост расходов на оборону она призывает делать на уровне НАТО.

"Посмотрите на 1988 год, когда все союзники по НАТО потратили более 2 % своего ВВП на оборону. Почему? Потому что они считали угрозу серьезной. Но сейчас угроза даже больше, чем во время холодной войны, потому что война вернулась в Европу", - сказала Каллас.

Военная служба в армии Эстонии

Также сообщается, что Каллас активно пропагандировала в Эстонии всеобщий долг для Сил обороны, который также является основой для набора личного состава Вооруженных сил.

Глава правительства Эстонии сказала, что ситуация в Эстонии отличается от ситуации в ряде других европейских стран, где военная служба не пользуется популярностью.

"Здесь все наоборот. Все больше и больше людей присоединяются в качестве добровольцев", - сказала Каллас и привела примеры ситуаций, когда целые классы собирались вместе для прохождения военной службы.

Расходы на оборону в НАТО

Согласно обязательствам, подписанным в 2014 году, страны НАТО должны тратить 2% ВВП на оборону до 2024 года. Однако пока только восемь стран из 31 достигают этой цели.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены увеличить количество контрактов с оборонными предприятиями.

Столтенберг говорил, что дискуссии по этому поводу еще продолжаются, но Альянс ожидает, что союзники достигнут 2% как можно быстрее, потому что война в Украине продемонстрировала необходимость таких расходов.

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