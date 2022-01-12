Естонія надасть Україні зброю і польовий госпіталь

Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск повідомив, що Естонія має намір надати Україні найсучасніший польовий госпіталь для потреб Збройних сил України на Донбасі. Також Україні нададуть зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24" .

"Ми в Естонії можемо також привести вам трохи зброї, але, наприклад, разом з Німеччиною досить скоро ми привеземо в Україну найсучасніший польовий госпіталь у світі", - заявив посол.

За його словами, особливість військового госпіталю полягає в тому, що його можна розпакувати або упакувати за годину. При цьому він додав, що польові госпіталі виробляються в Естонії, а їх виробництво фінансується Німеччиною.

Також дипломат заявив, що естонці навчать військових медиків використовувати польовий госпіталь.