Естонія побудує 130-кілометрову стіну для захисту кордону від нелегалів

Естонія побудує вздовж кордону 130-кілометрову стіну з колючого дроту. Таким чином, влада готується до можливої гібридної атаки на Естонію.

"Білорусь продовжує ескалацію навмисної гібридної атаки на польсько-литовському кордоні, тому ми вживаємо необхідних заходів для захисту кордону Естонії. На додаток до заздалегідь встановленого загороджувального дроту, разом з поліцією і прикордонним управлінням, ми негайно готові внести свій внесок у захист кордону", - заявив Міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Міністр також повідомив, що Сили оборони знаходяться в постійному контакті з союзниками для координації дій у разі ескалації ситуації.