Естонія допоможе з медреабілітацією українських поранених військових

Естонія допоможе з медичною реабілітацією українських поранених військових. Про це заявив міністр оборони Естонії Юрі Луйк, передає прес-служба Міністерства оборони України.

Так, 21 жовтня відбулася зустріч глави Міноборони Андрія Загороднюка з естонською делегацією на чолі з Луйком.

"Естонія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємося вірними у підтримці України, починаючи з дипломатичної та політичної сфер, закінчуючи підтримкою у сфері оборони, адже для нас є важливим посилення оборонних спроможностей вашої держави. Співпраця між Естонією та Україною продовжуватиметься, а також продовжиться співпраця через фонди НАТО", - сказав глава Міноборони Естонії.

За його словами, у країн дуже довгий список спільних проектів, починаючи зі співробітництва між видами збройних сил та співробітництва у сфері кібербезпеки

Луйк запевнив, що Естонія продовжуватиме надавати допомогу Україні у різних сферах.

"Ми допомагатимемо в питаннях медичної реабілітації українських поранених військових, ділитимемось сучасним досвідом у сфері кібербезпеки, проводитимемо курси з вивчення англійської мови для українських військових для подальшого набуття взаємосумісності з державами-членами НАТО", - сказав глава оборонного відомства Естонії.

Нагадаємо, Україна сподівається на посилення співпраці з Естонією в обороні.

Як писало РБК-Україна раніше, Загороднюк у ході зустрічі з Луйком заявив, що в Міноборони зараз іде процес розробки нової концепції територіальної оборони.

Додамо також, у Міноборони України проводять перевірки щодо нецільового використання коштів у відомстві.